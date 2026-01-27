В городе наблюдается понижение температуры до - 29,5 °C.

В связи с сильными морозами 27 января учащихся уральских школ первой смены с 1 по 11 классы перевели на дистанционный формат обучения.

Как сообщили в службе спасения, по состоянию на 6:00 температура воздуха в Уральске достигла –29,5 °C.