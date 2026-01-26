В регионе сохраняются сильные морозы.

Как сообщили в акимате Актюбинской области, 27 января школьников с 1 по 11 классы вновь перевели на дистанционное обучение. Такое решение приняли из-за ухудшения погодных условий — в регионе сохраняются сильные морозы.

Напомним, что днем ранее учащиеся также обучались в онлайн-формате.

Согласно данным Gismeteo.kz в Западно-Казахстанской области также ожидается понижение температуры: в ночь на 27 января столбики термометров могут опуститься ниже 28 градусов. Информация от местных властей касательно формата обучения для школьников ожидается утром.