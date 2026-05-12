На запад Казахстана надвигаются грозы и пыльные бури со штормовыми порывами ветра до 23 м/с.

По данным РГП "Казгидромет", 13 мая в Западно-Казахстанской области ожидается переменчивая погода с усилением юго-восточного ветра на большей части территории до 15–20 м/с. В западных районах региона возможен небольшой дождь и гроза. В Уральске днем столбики термометров поднимутся до +24...+26 °C, а ночью температура составит около +12...+14 °C.

В Атырауской области завтра прогнозируют пыльные бури, которые охватят северные, южные и восточные районы. На западе региона не исключены кратковременные дожди и грозы при порывах ветра до 20 м/с. В Атырау также ожидается пыльная буря и усиление ветра до 15–18 м/с, при этом днем будет по-летнему жарко - до +30 °C, ночью - около +16...+18 °C.

Для Мангистауской области 13 мая станет днем экстремальных ветровых нагрузок: на юго-западе порывы могут достигать 23 м/с. В центре и на севере области вероятны пыльные бури, в то время как на западе пройдут небольшие дожди с грозами. В Актау днем ожидается усиление ветра до 18 м/с, температура воздуха составит +25...+27 °C днем и около +18...+20 °C ночью.

В Актюбинской области сохранится ветреная погода с порывами до 15–18 м/с в центральных и западных районах. На юге области по-прежнему действует предупреждение о высокой пожарной опасности из-за отсутствия осадков. В Актобе в среду будет солнечно, днем воздух прогреется до +23...+25 °C, однако ночь останется довольно прохладной - термометры покажут всего +7...+9 °C.