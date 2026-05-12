Япония перешла к решающей стадии испытаний первого в мире препарата, который заставляет организм самостоятельно восстанавливать утраченные зубы.

Стоматология стоит на пороге самого масштабного переворота за последние полвека. Ученые из Киотского университета и стартапа Toregem BioPharma вплотную приблизились к тому, чтобы сделать протезы и дорогие титановые импланты пережитком прошлого. Речь идет о лекарстве, которое буквально "включает" спящие ресурсы нашего тела.

Генетический "предохранитель"

У каждого человека в челюсти скрыт "запасной комплект" клеток, способных сформировать третий набор зубов. В обычном состоянии этот процесс заблокирован белком USAG-1. Как сообщается в исследовании журнала Science Advances, японские медики разработали препарат, который нейтрализует этот ограничитель. Как только барьер исчезает, организм получает сигнал к росту нового зуба - процесс запускается так же естественно, как это происходило в детстве.

Путь от лаборатории до клиники

После успешных тестов на животных, где новые зубы не уступали коренным по прочности, врачи перешли к людям. Согласно отчетам Kyoto University Hospital, первая фаза клинических исследований уже подтвердила безопасность методики. Сейчас, к середине 2026 года, медики готовятся к лечению пациентов с врожденным отсутствием зубов и тех, кто потерял их из-за травм или кариеса.

Когда ждать результат?

План вывода препарата на рынок выглядит амбициозно. По прогнозам The Economic Times, до 2029 года врачи будут оттачивать дозировки на различных группах пациентов. Если текущий темп сохранится, то уже к 2030 году выращивание зубов станет доступной альтернативой привычному протезированию.

