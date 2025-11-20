Среди семи привлеченных два человека сотрудники правоохранительных органов.

Сколько чиновников в ЗКО привлечены к уголовной ответственности за коррупцию подчинённых

В департаменте Агентства по делам госслужбы ЗКО сообщили, что в 2025 году они провели 124 проверки соблюдения законодательства о госслужбе и служебной этики. В ходе проверок выявлено 4 869 нарушений, госорганам направили 45 предписаний и представлений — все они выполнены. Проверки конкурсных процедур показали 8 нарушений. Всего удалось исправить 2 160 нарушений в сфере госслужбы. Также восстановили права 388 человек: 62 по результатам проверок, 9 по обращениям и 317 по аналитической работе.

Также департаментом ведется контроль за ответственностью руководителей государственных органов за коррупционные преступления, совершенные их подчиненными. По этому направлению 7 человек были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию: 5 административных государственных служащих и 2 сотрудника правоохранительных органов. Также 13 должностных лиц понесли дисциплинарное наказание за коррупционные действия своих подчиненных.

За 2025 год поступило 414 обращений по вопросам госслужбы и этики. Доказательства заявителей подтвердились частично или полностью в 13 случаях, права 9 человек были восстановлены. Также проведено 10 заседаний Совета по этике, на которых рассмотрели 59 вопросов. Из них 42 были профилактическими (то есть направленными на предупреждение нарушений). По результатам работы Совета госорганам направили 162 рекомендации — все выполнены.

По дисциплинарным делам 16 должностных лиц получили наказания:

за нарушение Этического кодекса — 10 человек (замечание — 1, выговор — 2, строгий выговор — 3, предупреждение о неполном служебном соответствии — 4);

за действия, дискредитирующие госслужбу — 6 человек (предупреждение о неполном служебном соответствии — 5, увольнение — 1).

Департамент составил 26 протоколов об административных правонарушениях, штрафы составили 294 900 тенге. В целом за нарушение законодательства Казахстана 37 человек понесли дисциплинарную ответственность.







