Астрологи из Mixnews.lv составили палитру «цветов силы», которые помогают представителям зодиакального круга привлекать удачу, раскрывать свои сильные черты и усиливать энергетику. 

Огненные соответствия — красный и бордо.

  • Овен — яркий красный или алый цвет усиливают уверенность и решимость. 
  • Лев — золотисто-оранжевые оттенки подчёркивают харизму и жизненный запал. 
  • Стрелец — глубокий синий и фуксия помогают проявить приключенческий дух и расширить горизонты. 

Земные оттенки — зелёный, шоколад, серо-голубой.

  • Телец — изумруд и шоколад отражают устойчивость, комфорт и надёжность. 
  • Дева — серо-голубой и беж говорят о порядке, чистоте мыслей и организованности. 
  • Козерог — графит, бордо, тёмно-зелёный помогают проявить серьёзность, лидерство и внутреннюю силу.

Воздушная лёгкость — жёлтый, бирюза, пудровый.

  • Близнецы — солнечный жёлтый и бирюзовый подчеркивают легкость, яркость и открытость в общении. 
  • Весы — пудрово-розовые, жемчужные и светло-серые оттенки создают гармонию и баланс. 
  • Водолей — ультрамарин и неон усиливают оригинальность, креативность и необычную энергетику.

Водная глубина — белый, аквамарин, чёрный и бордо.

  • Рак — лунный белый и аквамарин придают уверенность, раскрывают интуицию и создают чувство защищённости. 
  • Скорпион — чёрный, бордовый и насыщенные тёмные оттенки символизируют силу, тайну и трансформацию. 
  • Рыбы — жемчужный и сиреневый цвета усиливают мечтательность, эмпатию и духовную чувствительность. 

Эксперты советуют при выборе гардероба или аксессуаров ориентироваться не только на знак, но и на текущее настроение и цель — иногда «цвет дня» может быть ещё более мощным, чем ваш зодиакальный оттенок.