Астрологи из Mixnews.lv составили палитру «цветов силы», которые помогают представителям зодиакального круга привлекать удачу, раскрывать свои сильные черты и усиливать энергетику.

Огненные соответствия — красный и бордо.

Овен — яркий красный или алый цвет усиливают уверенность и решимость.

— яркий красный или алый цвет усиливают уверенность и решимость. Лев — золотисто-оранжевые оттенки подчёркивают харизму и жизненный запал.

— золотисто-оранжевые оттенки подчёркивают харизму и жизненный запал. Стрелец — глубокий синий и фуксия помогают проявить приключенческий дух и расширить горизонты.

Земные оттенки — зелёный, шоколад, серо-голубой.

Телец — изумруд и шоколад отражают устойчивость, комфорт и надёжность.

— изумруд и шоколад отражают устойчивость, комфорт и надёжность. Дева — серо-голубой и беж говорят о порядке, чистоте мыслей и организованности.

— серо-голубой и беж говорят о порядке, чистоте мыслей и организованности. Козерог — графит, бордо, тёмно-зелёный помогают проявить серьёзность, лидерство и внутреннюю силу.

Воздушная лёгкость — жёлтый, бирюза, пудровый.

Близнецы — солнечный жёлтый и бирюзовый подчеркивают легкость, яркость и открытость в общении.

— солнечный жёлтый и бирюзовый подчеркивают легкость, яркость и открытость в общении. Весы — пудрово-розовые, жемчужные и светло-серые оттенки создают гармонию и баланс.

— пудрово-розовые, жемчужные и светло-серые оттенки создают гармонию и баланс. Водолей — ультрамарин и неон усиливают оригинальность, креативность и необычную энергетику.

Водная глубина — белый, аквамарин, чёрный и бордо.

Рак — лунный белый и аквамарин придают уверенность, раскрывают интуицию и создают чувство защищённости.

— лунный белый и аквамарин придают уверенность, раскрывают интуицию и создают чувство защищённости. Скорпион — чёрный, бордовый и насыщенные тёмные оттенки символизируют силу, тайну и трансформацию.

— чёрный, бордовый и насыщенные тёмные оттенки символизируют силу, тайну и трансформацию. Рыбы — жемчужный и сиреневый цвета усиливают мечтательность, эмпатию и духовную чувствительность.

Эксперты советуют при выборе гардероба или аксессуаров ориентироваться не только на знак, но и на текущее настроение и цель — иногда «цвет дня» может быть ещё более мощным, чем ваш зодиакальный оттенок.



