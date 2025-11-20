Астрологи из Mixnews.lv составили палитру «цветов силы», которые помогают представителям зодиакального круга привлекать удачу, раскрывать свои сильные черты и усиливать энергетику.
Огненные соответствия — красный и бордо.
- Овен — яркий красный или алый цвет усиливают уверенность и решимость.
- Лев — золотисто-оранжевые оттенки подчёркивают харизму и жизненный запал.
- Стрелец — глубокий синий и фуксия помогают проявить приключенческий дух и расширить горизонты.
Земные оттенки — зелёный, шоколад, серо-голубой.
- Телец — изумруд и шоколад отражают устойчивость, комфорт и надёжность.
- Дева — серо-голубой и беж говорят о порядке, чистоте мыслей и организованности.
- Козерог — графит, бордо, тёмно-зелёный помогают проявить серьёзность, лидерство и внутреннюю силу.
Воздушная лёгкость — жёлтый, бирюза, пудровый.
- Близнецы — солнечный жёлтый и бирюзовый подчеркивают легкость, яркость и открытость в общении.
- Весы — пудрово-розовые, жемчужные и светло-серые оттенки создают гармонию и баланс.
- Водолей — ультрамарин и неон усиливают оригинальность, креативность и необычную энергетику.
Водная глубина — белый, аквамарин, чёрный и бордо.
- Рак — лунный белый и аквамарин придают уверенность, раскрывают интуицию и создают чувство защищённости.
- Скорпион — чёрный, бордовый и насыщенные тёмные оттенки символизируют силу, тайну и трансформацию.
- Рыбы — жемчужный и сиреневый цвета усиливают мечтательность, эмпатию и духовную чувствительность.
Эксперты советуют при выборе гардероба или аксессуаров ориентироваться не только на знак, но и на текущее настроение и цель — иногда «цвет дня» может быть ещё более мощным, чем ваш зодиакальный оттенок.