В форуме обсудили проблемы, с которыми сталкивается бизнес.

В рамках реализации идеологемы «Закон и Порядок» прокурором Атырауской области Мадияром Басшыбаевым проведен форум с предпринимателями и инвесторами. В форуме обсуждены основные проблемы, с которыми сталкивается бизнес: административные барьеры, неправомерные проверки и давление со стороны отдельных госорганов.

В рамках исполнения поручения генерального прокурора страны прокуратурой области:

защищены права более 15,5 тыс. предпринимателей и 12 инвесторов;

отменено 62 незаконных акта госорганов;

предотвращены 2 незаконные проверки;

к ответственности привлечено 300 должностных лиц.

Инвесторы представили свои проекты, обозначили ключевые вопросы, требующие решения и получили бесплатную юридическую консультацию. Были обсуждены и другие вопросы касательно должного взаимодействия между государственными органами и бизнес сообществом, а также выработаны меры по дальнейшему конструктивному диалогу.

Прокуратура области продолжит работу по защите прав бизнеса и созданию прозрачных условий для предпринимателей.