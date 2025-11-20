Как сообщили в комитете ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, на посту «Сырым» в ЗКО был остановлен большегруз, который ехал из Самарской области РФ в Кызылординскую область РК. В ходе проверки установлено, что в автомобиле перевозилась партия из 63 тысяч куриных яиц.

Документарная проверка показала, что грузоотправитель, указанный в сопроводительных документах, не включён в реестр организаций ЕАЭС, имеющих право поставлять продукцию животного происхождения на территорию стран союза. В связи с этим груз был возвращён обратно. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 406 КоАП РК и наложен штраф. Перевозчику разъяснили требования ветеринарно-санитарных норм.

С начала 2025 года ветеринарно-санитарные инспекторы проверили на государственной границе Казахстана со странами ЕАЭС 57 185 транспортных средств и почти 738 тысяч тонн продукции животноводства. По итогам проверок 1 020 транспортных средств были возвращены, оформлено 397 административных протоколов, сумма штрафов составила 19,7 млн тенге.

На границе с другими странами инспекторы проверили 21,6 тысяч машин, почти 70 тысяч поездов, 257 судов и более двух миллионов тонн продукции. 24 машины вернули, 24 нарушения оформили протоколами.