В социальных сетях появилось видео, на котором голый мужчина гуляет по микрорайону Береке в Атырау. Очевидцы говорят, что он появился в общественных местах без одежды (был голым ниже пояса), что вызывает беспокойство у родителей и жителей района. При этом мужчина вел себя спокойно, но нарушал общественный порядок своим внешним видом.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что задержан 61-летний мужчина. В отношении него составили административный протокол по статье 434 КоАП РК («Мелкое хулиганство»). Мужчину поместили в специальное помещение для временного содержания. Выяснилось, что он не состоит на профилактическом или медицинском учёте. В ведомстве напомнили, что нужно соблюдать общественный порядок и уважать других людей.