Из них большая часть женщины.

В департаменте Агентства по делам госслужбы по ЗКО рассказали, что в регионе работают 380 государственных органов. Всего в госслужбе трудятся 3 273 человека: 1 319 мужчин и 1 918 женщин. Среди них 31 сотрудник пенсионного возраста и 122 — предпенсионного. На службе есть 32 человека с ограниченными возможностями.

Средний стаж госслужащих составляет 13 лет. Политические госслужащие в среднем работают почти 20 лет, а госслужащие корпуса «Б» — 13 лет. На текущей должности средний стаж — 4,8 года, у политических госслужащих — 3 года, у административных госслужащих корпуса «Б» — 4,8 года. Более трёх лет в госорганах проработали 1 848 человек.

Большинство госслужащих имеют высшее образование — 2 966 человек. Среднее или среднее профессиональное образование имеют 271 сотрудник. Академию госуправления при Президенте окончили 20 человек, программу «Болашак» — 2 человека, а 77 сотрудников имеют зарубежное образование.