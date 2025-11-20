Прохладная пятница в Уральске: прогноз погоды на 21 ноября

21 ноября в Уральске ожидается прохладная погода с переменной облачностью, передают синоптики. Днем — +4…+6, ночью +1…-1. Вероятны осадки в первой половине дня, ветер слабый юго-восточный.

Атырау. Днём — около +15…+17 °C, ночью — около +9…+11 °C. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Юго-восточный ветер до 4 м\с.

Актау. Днём — до +17 °C, ночью — +6…+8 °C. Ветер юго-восточный 7-8 м/с. Осадков также не ожидается.

Актобе. Днём температура — +8…+10 °C, ночью — +5…+7 °C. Сохраняется облачная погода, до обеда высока вероятность осадков. Ветер слабый.

Несмотря на относительно мягкую погоду, резкие изменения всё ещё возможны, поэтому стоит быть готовыми к любым капризам ноября.