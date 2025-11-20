Полицейские ЗКО задержали 26-летнего мужчину, причастного к крупному мошенничеству, сообщает Polisia.kz.

По данным следствия, неизвестные, представляясь сотрудниками КНБ РК и Национального банка, обманули жителя ЗКО. Они под психологическим давлением убедили его снять с депозитного счета несколько десятков миллионов тенге и передать деньги через курьеров такси.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемого задержали в городе Аральск Кызылординской области. При досмотре у него изъяли 2 000 долларов США и 265 тысяч тенге. Следствие установило, что мужчина неоднократно получал деньги от курьеров и передавал их мошенникам, полностью осознавая противоправность своих действий.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для выявления других участников преступления. По итогам суда мужчина признан виновным и приговорён к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

Полиция ЗКО напоминает: будьте бдительны и не переводите деньги по подозрительным требованиям. При любых сомнительных звонках незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.