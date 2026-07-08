Нашествие комаров в Атырау: аким области раскритиковал дезинсекцию

Глава Атырауской области Серик Шапкенов провел совещание по вопросам дезинсекции. Поводом для этого стал шквал жалоб от местных жителей, недовольных неэффективностью борьбы с гнусом.

На сегодняшний день подрядчики выполнили около 40% от запланированного объема дезинсекции. Однако горожане этого практически не замечают: с начала года в единый контакт-центр "109" поступило более двух тысяч обращений от замученных насекомыми жителей. Об этом сообщили в акимате Атырауской области. Чаще всего жалобы приходят из сельского округа Еркинкала, а также из микрорайонов Оркен, Жумыскер, Жулдыз и Нурсая.

О ходе дезинсекции отчитался директор ТОО AG Disinfection Services Нурлыбек Ахмедияров. По его словам, обработка ведется в местах активного размножения комаров - на открытых водоемах, включая территорию "Тузды сай".

Для борьбы с гнусом подрядчик привлекает даже дроны. На данный момент беспилотники совершили 30 вылетов, распыляя по 30 литров спецпрепарата за рейс. Кроме того, четыре единицы спецтехники задействованы на обработке канала "Ерик Мостовой". Каждый вечер на улицы города и в общественные места планируют выводить по 10 специальных автомашин.

Отметим, что в 2026 году на дезинсекционные работы в Атырау выделен 101 миллион тенге. Для травли используются препараты "Агран", "Мистраль", "Фаскон", "Сольфак" и "Циперметрин". В подрядной организации уверяют, что химикаты безопасны для людей и домашних животных. Сама обработка проводится ежедневно с 21:00 до 06:00.

Глава региона Серик Шапкенов остался крайне недоволен текущими результатами. Он раскритиковал отсутствие системности в работе и вынес строгое предупреждение ответственным чиновникам.

Аким поручил в кратчайшие сроки усилить дезинсекцию, особенно в районах, прилегающих к водоемам. Департаменту санитарно-эпидемиологического контроля дали поручение проверить деятельность подрядчика на соответствие всем требованиям.

Под строгий контроль СЭК попадут наличие лицензий и укомплектованность спецтехникой, соблюдение технологии приготовления растворов, соответствие дозировки препаратов установленным нормам.

- Необходимо утвердить четкий график работ и строго его придерживаться. Если имеющихся сил и техники не хватает, привлекайте дополнительные подрядные организации, ускоряйте темпы. Но самое главное - работа должна быть прозрачной. Жители должны точно знать, где и в какое время будет проводиться травля комаров, - подчеркнул Серик Шапкенов.

Напомним, с начала теплого сезона жители Атырау массово жалуются на нашествие комаров. Несмотря на то, что в этом году на борьбу с насекомыми выделена внушительная сумма, меньше их не становится. По словам горожан, вечером на улицу практически невозможно выйти: насекомые атакуют людей во дворах, возле домов и особенно на набережной.