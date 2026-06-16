Суд Жетысуской области признал шестерых участников организованной группы виновными в попытке незаконного вывоза уранового концентрата через государственную границу.

В Жетысуской области завершилось судебное разбирательство в отношении шестерых человек, обвиняемых в попытке незаконного вывоза радиоактивных материалов из Казахстана в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По материалам следствия, преступление было спланировано организованной группой заранее. Участники схемы тайно выносили опасные вещества с территории производственного предприятия, после чего перевозили их с привлечением посредников к государственной границе.

- Радиоактивные вещества обнаружили в ходе пограничного контроля на пункте пропуска "Нур Жолы". Проведённая экспертиза установила, что они являются урановым концентратом. Уровень их радиоактивной активности в несколько раз превышает установленные нормы, - заявили в суде.

Фигурантам дела были предъявлены официальные обвинения в незаконном обращении с ядерными материалами, а также в покушении на контрабанду.

По решению суда участники группы получили различные сроки заключения:

Трое основных фигурантов приговорены к 7,5 года лишения свободы;

Один из участников проведёт в заключении 4,5 года;

Ещё двое осуждённых получили по 2,5 года тюрьмы.

Все осуждённые будут отбывать назначенное наказание в исправительном учреждении средней безопасности.

Приговор ещё не вступил в законную силу.