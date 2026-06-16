В акимате сообщили, что полигон с сегодняшнего дня работает в штатном режиме.

В редакцию массово поступают сообщения о том, что в некоторых районах города переполнены мусорные контейнеры.

— Вышла с ребёнком погулять и ужаснулась: мусорка в нашем дворе на улице Сарайшык завалена. Прошлись по району — все контейнеры в районе 3-й школы переполнены. Потом увидела рассылку о том, что полигон закрыт и временно мусор вывозить не будут. Но это же коллапс! Это мыши, крысы, бактерии и просто жуткий запах. Власти должны что-то предпринять. Наверное, не сегодня узнали об этой проблеме, — возмущается жительница дома на улице Сарайшык Айгуль.

Подобная ситуация сложилась и в районе Зачаганска. Впрочем, стоит отметить, что такая ситуация наблюдается не везде. В районах ДОСААФ, Кирова и областной больницы мусор из контейнеров вывезли, и жалоб со стороны жителей нет.

В домовых чатах действительно распространяется рассылка, в которой говорится, что с 15 июня городской мусорный полигон закрыт, в связи с чем ТОО «Орал Таза Сервис» временно приостанавливает вывоз ТБО.

Между тем, рабочие рассказали, что мусоровозы вчера и сегодня стояли - их не пускали на территорию полигона.

В пресс-службе городского акимата сообщили, что полигон временно был закрыт из-за ремонта техники. С 16 июня полигон работает в штатном режиме. Коммунальная служба продолжает свою работу.