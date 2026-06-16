В МВД Казахстана опровергли слухи о введении полного запрета на стоянку автомобилей во дворах жилых домов. Распространяемую в социальных сетях информацию о том, что новые жёсткие правила вступят в силу с 1 июля 2026 года, в ведомстве назвали недостоверной.
Как сообщили правоохранители, никаких изменений в этой части в действующие Правила дорожного движения не вносилось.
По словам пресс-секретаря МВД Шугылы Турлыбек, все требования к остановке и стоянке транспортных средств на придомовых территориях остаются прежними. При этом в министерстве напомнили о ключевых запретах, которые действуют в стране уже давно. По закону автовладельцам по-прежнему строго запрещено парковать и останавливать машины на следующих объектах:
клумбы и газоны;
детские площадки;
спортивные площадки.
Полицейские призвали водителей проявлять взаимное уважение, быть внимательными во дворах и неукоснительно соблюдать действующие правила безопасности.
Особый акцент в ведомстве сделали на детской безопасности в летний период. В МВД настоятельно рекомендуют родителям и законным представителям усилить контроль за несовершеннолетними.
- Необходимо регулярно разъяснять детям правила безопасного поведения на улице и напоминать о недопустимости игр на проезжей части, вблизи дорог и в иных местах, представляющих опасность для жизни и здоровья. Только совместными усилиями возможно предотвратить дорожно-транспортные происшествия, - подчеркнула Шугыла Турлыбек.