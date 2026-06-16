В министерстве сделали официальное заявление по поводу распространяемой в соцсетях информации о новых запретах для автовладельцев на придомовых территориях.

В МВД Казахстана опровергли слухи о введении полного запрета на стоянку автомобилей во дворах жилых домов. Распространяемую в социальных сетях информацию о том, что новые жёсткие правила вступят в силу с 1 июля 2026 года, в ведомстве назвали недостоверной.

Как сообщили правоохранители, никаких изменений в этой части в действующие Правила дорожного движения не вносилось.

По словам пресс-секретаря МВД Шугылы Турлыбек, все требования к остановке и стоянке транспортных средств на придомовых территориях остаются прежними. При этом в министерстве напомнили о ключевых запретах, которые действуют в стране уже давно. По закону автовладельцам по-прежнему строго запрещено парковать и останавливать машины на следующих объектах:

клумбы и газоны;

детские площадки;

спортивные площадки.

Полицейские призвали водителей проявлять взаимное уважение, быть внимательными во дворах и неукоснительно соблюдать действующие правила безопасности.

Особый акцент в ведомстве сделали на детской безопасности в летний период. В МВД настоятельно рекомендуют родителям и законным представителям усилить контроль за несовершеннолетними.