ЗКО ждет знойная погода: синоптики прогнозируют жару

По данным сайта world-weather.ru, 7 июля в Уральске ожидается ясная погода. Днём столбики термометров достигнут +30 градусов жары, а ночью температура спадёт до +19 градусов.

В Атырау ожидается не менее жаркая погода, но с осадками. Днём возможно пройдет дождь, температура воздуха составит +29 градусов, ночью +25 градусов.

В Актобе синоптики обещают дождь с горозой. Днём столбики термометров поднимутся +29 градусов, ночью опустятся до +21 градус.

В Актау будет жарко. +33 градусов днём и +22 градуса ночью.