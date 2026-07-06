Змея укусила 16-летнюю девушку во время отдыха (ВИДЕО)

На территории озер Кольсай в Алматинской области спасатели оказали помощь 16-летней девушке, которую укусила змея, передает МойГород
Как сообщили в МЧС, во время дежурства к сотрудникам оперативно-спасательного отряда обратились отдыхающие и сообщили, что подростку срочно требуется помощь после укуса пресмыкающегося.
Спасатели оперативно оказали пострадавшей первую помощь на универсальном спасательном пункте, после чего на служебном автомобиле доставили ее в медицинское учреждение.
В ведомстве напомнили, что в теплый сезон змеи становятся особенно активными, поэтому отдыхающим следует соблюдать меры безопасности.
"Во время отдыха на природе соблюдайте меры предосторожности, не сходите с обозначенных маршрутов, внимательно осматривайте место привала и не пытайтесь приблизиться к пресмыкающимся или поймать их. При укусе змеи незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью и сообщайте о происшествии по номеру 112", - призвали в ведомстве.