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Происшествия

Змея укусила 16-летнюю девушку во время отдыха (ВИДЕО)

Әсемай Талғатқызы
Змея укусила 16-летнюю девушку во время отдыха (ВИДЕО)
Кадр из видео: МЧС

На территории озер Кольсай в Алматинской области спасатели оказали помощь 16-летней девушке, которую укусила змея, передает МойГород

Как сообщили в МЧС, во время дежурства к сотрудникам оперативно-спасательного отряда обратились отдыхающие и сообщили, что подростку срочно требуется помощь после укуса пресмыкающегося.

Спасатели оперативно оказали пострадавшей первую помощь на универсальном спасательном пункте, после чего на служебном автомобиле доставили ее в медицинское учреждение.

В ведомстве напомнили, что в теплый сезон змеи становятся особенно активными, поэтому отдыхающим следует соблюдать меры безопасности.

"Во время отдыха на природе соблюдайте меры предосторожности, не сходите с обозначенных маршрутов, внимательно осматривайте место привала и не пытайтесь приблизиться к пресмыкающимся или поймать их. При укусе змеи незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью и сообщайте о происшествии по номеру 112", - призвали в ведомстве.

МЧС подросток змея

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