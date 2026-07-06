Актобе в лидерах, ЗКО держит баланс: сколько тяжких преступлений совершается на западе страны

В Казахстане стали реже нарушать закон, однако радоваться рано: уровень серьезного криминала снижается крайне неохотно. По итогам первого полушария 2026 года количество тяжких и особо тяжких преступлений составило почти треть от всех зарегистрированных правонарушений в стране.

По данным аналитиков Finprom.kz, за январь–июнь 2026 года в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) зарегистрировали 57 тысяч уголовных правонарушений. Это на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (было 64,5 тысячи).

Но если мелкие проступки и преступления небольшой тяжести стремительно идут на спад, то с серьезным криминалом ситуация буксует. Количество тяжких преступлений (умышленные деяния, за которые грозит до 12 лет тюрьмы) сократилось всего на 7% - до 17,9 тысячи случаев. В общей массе преступлений их доля выросла с 29,9% до 31,5%. Особо тяжкие преступления (умышленные деяния с наказанием от 12 лет до пожизненного срока) практически остались на прежнем уровне. За полгода в стране произошло 643 таких случая - всего на 4 меньше, чем годом ранее.

Другими словами общее число нарушений закона в стране сокращается гораздо быстрее, чем количество убийств, тяжких телесных повреждений и крупных разбоев.

Традиционными лидерами по абсолютному числу криминала остаются мегаполисы - Алматы и Астана. Среди западных регионов страны по общему числу зарегистрированных правонарушений "лидирует" Актюбинская область - там за полгода зафиксировали 2,7 тысячи уголовных дел. Однако абсолютные цифры не всегда объективны, ведь в мегаполисах банально живет больше людей. Гораздо точнее ситуацию отражает статистика правонарушений в расчете на 100 тысяч населения.

И здесь регионы западного Казахстана показывают относительно стабильную, но требующую внимания картину:

Общий уровень преступности: в среднем по РК этот показатель равен 277,4 случая на 100 тысяч человек. Мегаполисы Астана и Алматы бьют рекорды (более 440 случаев), в то время как области западного региона удерживают баланс ближе к среднереспубликанским значениям и ниже них.

в среднем по РК этот показатель равен 277,4 случая на 100 тысяч человек. Мегаполисы Астана и Алматы бьют рекорды (более 440 случаев), в то время как области западного региона удерживают баланс ближе к среднереспубликанским значениям и ниже них. Тяжкие статьи: в Алматы фиксируют 150 тяжких преступлений на 100 тысяч населения. На западе страны ситуация спокойнее: например, в Мангистауской области этот показатель составляет 58 случаев, а в ЗКО и Актобе держится в пределах средних значений по стране.

в Алматы фиксируют 150 тяжких преступлений на 100 тысяч населения. На западе страны ситуация спокойнее: например, в Мангистауской области этот показатель составляет 58 случаев, а в ЗКО и Актобе держится в пределах средних значений по стране. Особо тяжкий криминал: республиканским антилидером здесь неожиданно стала Алматинская область (5,9 случая на 100 тысяч граждан). В западных областях, включая ЗКО, уровень особо тяжких преступлений не превышает критических отметок, однако аналитики подчеркивают, что именно в регионах такие инциденты раскрываются и регистрируются сложнее.

Эксперты отмечают важный региональный тренд: для профилактики преступности на местах полиции важно смотреть не на общее количество мелких краж или хулиганств, а на структуру криминала. То, что доля тяжких преступлений в стране выросла почти до 33%, говорит об одном: уличная и мелкая преступность уходит в прошлое, но глубинные, жестокие конфликты и крупные экономические или уголовные махинации по-прежнему остаются серьезной проблемой для казахстанского общества.