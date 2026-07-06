Атырау окутало дымом из-за горящего камыша

Жители Атырау жалуются на густой дым и невыносимый запах гари, который ощущается во всех районах города. Люди стараются лишний раз не выходить на улицу и закрывают окна. Как выяснилось, причиной смога стал крупный пожар: на побережье Каспия вспыхнули камышовые заросли. На данный момент спасателям удалось ликвидировать возгорание на площади 34 гектара.

По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, камыш в районе Еркинкалы горит с самого утра 6 июля. Очаг находится в труднодоступной заболоченной местности - примерно в 40 километрах от сельского округа в направлении Каспийского моря.

По состоянию на 20:00 площадь пожара составила более 34 гектаров.

-Из них 18 гектаров потушено силами ДЧС Атырауской области, а на 4 гектарах горение прекратилось самостоятельно, - сообщили в ведомстве.

Сейчас пожарные продолжают непрерывную работу по ликвидации оставшихся очагов. На месте происшествия задействованы: 65 человек - это сотрудники ДЧС и государственного природного резервата "Акжайык" и 15 единиц техники.