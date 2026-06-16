Аналитики Finprom изучили свежие данные Генеральной прокуратуры РК по коррупционным делам. Рассказываем, какая ситуация сложилась в Западно-Казахстанской области на фоне общереспубликанских показателей.

Западно-Казахстанская область вошла в число регионов с наиболее низкими показателями регистрируемого взяточничества. Как сообщают аналитики Finprom со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК, за первые пять месяцев 2026 года в ЗКО зарегистрировали всего 7 уголовных дел по статьям о получении, даче взяток и посредничестве в них. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился в 2,6 раза.

Меньше коррупционных правонарушений по указанным статьям зафиксировали только в Абайской (1 дело) и Акмолинской (2 дела) областях.

Как распределились места в антирейтинге

Лидером по уровню взяточничества среди регионов стала Астана. В столице за январь-май текущего года зарегистрировали 56 уголовных дел, что на 21,7% больше, чем годом ранее. Вторую строчку заняла Костанайская область, где число дел выросло в 3,5 раза - до 38 случаев. На третьем месте - Алматы с 32 делами (рост на 14,3%).

Наиболее высокие темпы роста статистики взяточничества зафиксированы в Алматинской области, где количество зарегистрированных дел увеличилось в 4 раза.

Всего по Казахстану за пять месяцев было заведено 427 уголовных дел, связанных со взяточничеством (рост на 1,7%). На долю этих трёх статей приходится 62,9% от всех коррупционных правонарушений в стране. При этом общее число коррупционных дел в республике снизилось на 11,1% - до 679 случаев.

Динамика ущерба и количество подозреваемых

Согласно долгосрочной статистике, за последние пять лет общее число коррупционных преступлений в Казахстане сократилось почти вдвое: с 2,2 тысячи в 2020 году до 1,2 тысячи в 2025-м. Однако суммы установленного материального ущерба за этот же период выросли кратно. В 2020 году ущерб составлял 8,1 миллиарда тенге, а в 2024 году он достиг 110,6 миллиарда тенге, что связано с крупными злоупотреблениями должностными полномочиями.

Сокращается и количество чиновников, попадающих под следствие. За пять лет число подозреваемых в коррупции госслужащих уменьшилось на 23,2%. За пять месяцев 2026 года статус подозреваемого получили 537 человек, из которых порядка 60% (320 человек) были преданы суду.

Как наказывают за коррупцию в судах

Анализ судебных приговоров за прошлый год показывает, что реальное лишение свободы чаще всего получают лица, признанные виновными в превышении должностных полномочий - 80,6% осужденных отправились в колонии.

В то же время по статье "Получение взятки" к реальным тюремным срокам приговорили лишь 30,9% человек (58 из 188 осужденных). Большинство виновных (128 человек) были наказаны крупными денежными штрафами. В случаях, когда суды назначали реальные сроки за взяточничество, в половине ситуаций наказание составляло от 5 до 8 лет лишения свободы.