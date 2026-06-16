Злоумышленники используют фотографии и имена руководителей силовых ведомств, чтобы выманивать деньги у граждан.

Министерство внутренних дел Казахстана призвало граждан к бдительности из-за появления новой преступной схемы, направленной на хищение денежных средств.

По данным правоохранительных органов, в последнее время участились случаи мошенничества, где злоумышленники используют имена и фотографии руководителей силовых структур и правоохранительных ведомств.

Преступники массово создают поддельные аккаунты в популярных мессенджерах и социальных сетях, выдавая себя за высокопоставленных должностных лиц, бывших коллег или знакомых потенциальной жертвы. После этого под различными предлогами они обращаются к гражданам с просьбой срочно перевести или одолжить крупную сумму денег.

В министерстве напоминают, что нельзя доверять текстовым сообщениям с просьбами о финансовой помощи, даже если профиль отправителя выглядит реалистично и носит имя знакомого вам человека.

- При получении подобных сообщений обязательно перепроверьте информацию, связавшись с человеком по известному вам номеру телефона или через официальные каналы связи. Берегите себя и своих близких! - отметили в МВД.

Чтобы защитить свои сбережения и персональные данные, полицейские рекомендуют строго придерживаться следующих правил: