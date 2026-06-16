Министерство внутренних дел Казахстана призвало граждан к бдительности из-за появления новой преступной схемы, направленной на хищение денежных средств.
По данным правоохранительных органов, в последнее время участились случаи мошенничества, где злоумышленники используют имена и фотографии руководителей силовых структур и правоохранительных ведомств.
Преступники массово создают поддельные аккаунты в популярных мессенджерах и социальных сетях, выдавая себя за высокопоставленных должностных лиц, бывших коллег или знакомых потенциальной жертвы. После этого под различными предлогами они обращаются к гражданам с просьбой срочно перевести или одолжить крупную сумму денег.
В министерстве напоминают, что нельзя доверять текстовым сообщениям с просьбами о финансовой помощи, даже если профиль отправителя выглядит реалистично и носит имя знакомого вам человека.
- При получении подобных сообщений обязательно перепроверьте информацию, связавшись с человеком по известному вам номеру телефона или через официальные каналы связи. Берегите себя и своих близких! - отметили в МВД.
Чтобы защитить свои сбережения и персональные данные, полицейские рекомендуют строго придерживаться следующих правил:
Не передавать третьим лицам SMS-коды, приходящие от банков или портала электронного правительства;
Не раскрывать пароли, пин-коды и полные реквизиты банковских карт;
Не переходить по подозрительным интернет-ссылкам, присланным в мессенджерах;
Не устанавливать на мобильные устройства неизвестные приложения по просьбе посторонних лиц.