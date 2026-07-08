Покупал за 20 тысяч: казахстанца задержали за распространение интимных фото школьницы

В области Жетісу полицейские совместно с МВД и активистами молодежного движения "Жаңа адамдар" накрыли канал распространения порнографических материалов. Подозреваемым оказался 22-летний житель Алакольского района.

Как выяснили оперативники управления по противодействию киберпреступности, парень познакомился с несовершеннолетней девочкой в популярной соцсети TikTok. Позже общение перетекло в мессенджер.

Войдя в доверие к подростку, молодой человек начал оказывать на нее психологическое давление. В ход пошли угрозы, шантаж, а также обещание заплатить 20 тысяч тенге. В итоге он вынудил девочку отправить ему фото и видео интимного характера.

Полученный компромат парень использовал для заработка: он создал закрытые каналы в одном из мессенджеров и продавал туда доступ, извлекая материальную выгоду.

Сейчас подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания (ИВС). Полицейские проводят следственные действия и проверяют, не стали ли жертвами интернет-преступника другие дети.

Департамент полиции выразил благодарность представителям молодежного движения за содействие и неравнодушие к вопросам безопасности. Полицейские в очередной раз призывают родителей быть бдительными и контролировать цифровую жизнь своих детей.

Правила безопасности, которые нужно регулярно повторять подросткам:

Ни при каких обстоятельствах нельзя отправлять личные фотографии и видео посторонним людям.

Нельзя доверять незнакомцам в соцсетях, даже если они предлагают деньги или красиво общаются.

Если кто-то в интернете начинает угрожать, требовать личные данные или шантажировать, нужно немедленно рассказать об этом родителям.

Если вы или ваши дети столкнулись с интернет-шантажом, вымогательством или распространением личных данных, незамедлительно звоните в полицию. Своевременное обращение поможет быстро поймать преступника и предотвратить новые жертвы.