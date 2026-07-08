Поступление в магистратуру: НЦТ напомнил о завершении приема заявлений 8 июля

Национальный центр тестирования напоминает: прием заявлений на комплексное тестирование для поступления в магистратуру заканчивается сегодня, 8 июля, в 23:59. Подать заявку можно в онлайн-формате - через портал app.testcenter.kz или мобильное приложение UTO.kz.

В Центре подчеркивают, что абитуриенты могут корректировать свои данные до закрытия приема документов.

- Поданное заявление можно посмотреть в разделе "Моя история". При необходимости вы можете редактировать заявление до завершения приема заявлений, то есть до 8 июля. Далее эта функция не будет доступна, - уточнили в ведомстве.

Что касается предстоящих экзаменов, то само комплексное тестирование пройдет в период с 20 июля по 10 августа.

- При регистрации вы выбираете только город тестирования. А информация о месте и времени проведения тестирования будет доступна 14 июля в Личном кабинете, - пояснили в НЦТ.

Дополнительно в ведомстве напомнили, что актуальный список государственных грантов по каждой специальности уже доступен для ознакомления на сайте testcenter.kz в соответствующем разделе.