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Социум

Талгат Алдыбергенов покинул пост главы КТЖ

Он занимал эту должность с 3 июля 2025 года.
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Талгат Алдыбергенов покинул пост главы КТЖ
Фото: t.me/samrukkazynaofficial

Талгат Алдыбергенов освобожден от должности председателя правления "Казахстан темир жолы", сообщили в пресс-службе "Самрук Казына".

Он руководил национальным железнодорожным оператором ровно год  - с 3 июля 2025 года. Решение об увольнении было принято единственным акционером компании.

- Решением единственного акционера прекращены полномочия председателя правления акционерного общества НК "Казахстан темир жолы" Талгата Сагиевича Алдыбергенова, - говорится в сообщении.

В железнодорожной сфере Талгат Алдыбергенов проработал более 36 лет, пройдя путь от рядовых рабочих специальностей до высших руководящих постов.

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