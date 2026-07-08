Талгат Алдыбергенов покинул пост главы КТЖ

Он занимал эту должность с 3 июля 2025 года.

Талгат Алдыбергенов освобожден от должности председателя правления "Казахстан темир жолы", сообщили в пресс-службе "Самрук Казына".

Он руководил национальным железнодорожным оператором ровно год - с 3 июля 2025 года. Решение об увольнении было принято единственным акционером компании.

- Решением единственного акционера прекращены полномочия председателя правления акционерного общества НК "Казахстан темир жолы" Талгата Сагиевича Алдыбергенова, - говорится в сообщении.

В железнодорожной сфере Талгат Алдыбергенов проработал более 36 лет, пройдя путь от рядовых рабочих специальностей до высших руководящих постов.