Жителей ждут резкая смена погоды, пыльные бури и высокая пожарная опасность.

По данным РГП "Казгидромет", в Западно-Казахстанской области и Уральске 17 июня ожидается резкое ухудшение погоды: днём на севере и западе региона прогнозируют дожди, грозы, град и шквал, а порывы ветра достигнут 15-20 м/с. При этом на западе ЗКО сохраняется высокая пожарная опасность. Температура ночью +15…+17 °C, днём +28…+30 °C.

В Атырауской области днём прогнозируют дожди с грозами, сильную жару до +35…+37 °C и порывы ветра до 15-20 м/с, при этом на всей территории сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау осадков не ожидается, но прогнозируется усиление ветра до 15-18 м/с при высокой пожарной опасности. Температура ночью +21…+23 °C, днём +32…+34 °C.

В Мангистауской области синоптики прогнозируют грозовые дожди на северо-западе, в то время как в центре и на северо-востоке региона днём разыграется пыльная буря с порывами ветра до 15-18 м/с. В Актау сохранится высокая пожарная опасность без осадков. Температура ночью +20…+22 °C, днём +28…+30 °C.

В Актюбинской области в среду будет преобладать сухая и знойная погода, а на юге региона температура поднимется до сильной жары в +37 °C, из-за чего там сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе существенных осадков и штормовых явлений не прогнозируется. Температура ночью +17…+19 °C, днём +30…+32 °C.