Осужденные продавали мак с наркопримесями под видом специй.

Суд вынес обвинительный приговор по делу о незаконном обороте наркотических средств и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале АФМ.

Следствием установлено, что в Павлодаре организатором преступной схемы выступил местный житель, который привлек к незаконной деятельности членов своей семьи.

- Установлено, что мужчина организовал незаконный сбыт семян мака с примесью наркотических средств под видом пищевой продукции. В схеме участвовали также близкие родственники подозреваемого, между которыми были распределены роли по поставке, хранению, фасовке и сбыту, - рассказали в ведомстве.

Запрещенный товар доставлялся в регион из другой области страны с помощью логистических компаний. Продажа велась мелкими партиями под видом обычного пищевого мака и кондитерских специй. В ходе проведения обысков в Павлодарской области оперативники изъяли уже расфасованные к продаже смеси.

Оплата от покупателей принималась как наличными деньгами, так и через банковские переводы на карточные счета. На полученные от продажи наркотиков средства организатор приобрел два автомобиля, которые оформил на третьих лиц, чтобы скрыть факт владения имуществом.

По итогам судебного разбирательства мужчине и двоим его соучастникам-родственникам назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому.

Купленные на преступные деньги автомобили были конфискованы в доход государства.

Кроме того, по решению суда уничтожен весь изъятый теневой товар - 321 килограмм семян мака с примесью наркотических веществ.

Приговор уже вступил в законную силу.