Пополнение казны произойдет как за счет собственных заработков города, так и благодаря внушительным вливаниям из вышестоящего бюджета.

Бюджет Уральска планируют уточнить и увеличить сразу на 15 миллиардов тенге. При этом доходы и расходы казны останутся сбалансированными. Об изменениях в главном финансовом документе города рассказал руководитель отдела экономического планирования акимата Уральска Азамат Кадыров во время очередной сессии городского маслихата.

По словам спикера, пополнение казны произойдет как за счет собственных заработков города, так и благодаря внушительным вливаниям из вышестоящего бюджета.

- Планируется увеличение бюджета города на общую сумму 15 миллиардов тенге. Поступления ожидаются из двух источников. Во-первых, это собственные доходы Уральска, которые выросли на 783,3 миллиона тенге. Во-вторых, это целевые трансферты и кредиты, выделенные нам из областного бюджета - они составляют львиную долю суммы, а именно 14,2 миллиарда тенге, - сообщил Азамат Кадыров.

Как пояснил руководитель отдела экономического планирования, деньги, заработанные городом, распределят по следующим направлениям:

684,6 млн тенге направят на выплату вознаграждений и прочих платежей по займам, которые городские власти ранее брали из областного бюджета;

52,4 млн тенге уйдут на текущие расходы и содержание государственных органов;

11,2 млн тенге выделят на государственную экспертизу проекта по корректировке генерального плана Уральска;

7,5 млн тенге предусмотрены на мероприятия в рамках выполнения всеобщей воинской обязанности;

3,2 млн тенге перечислят в виде текущих целевых трансфертов нижестоящему бюджету - аппарату акима поселка Деркул.

Основная часть вливаний - 14,2 миллиарда тенге от области - имеет строго целевое назначение. Азамат Кадыров детализировал, на какие сферы ЖКХ, благоустройства и соцподдержки пойдут эти средства: