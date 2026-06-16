Министерство энергетики подготовило проект приказа об изменении предельных тарифов для 60 энергопроизводящих организаций.

Министерство энергетики Казахстана подготовило изменения в приказ «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию». Соответствующий проект документа опубликован для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА".

- В целях обеспечения стабильного энергоснабжения и планомерной модернизации генерирующих мощностей в стране произведен пересмотр предельных тарифов для 60 энергопроизводящих организаций, - говорится в документе.

Ожидается, что принятое решение позволит создать финансовые условия для реализации долгосрочных программ по обновлению оборудования и поддержанию надежности работы станций.

Ввести скорректированные тарифы планируется с 1 июля 2026 года. Проект приказа находится на стадии публичного обсуждения до 30 июня.