Рабочим предстоит заменить деформационные швы и полностью обновить дорожное полотно.

В Уральске полным ходом идёт ремонт моста в направлении поселка Деркул, известного в народе как "Чугунный". Заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев лично проинспектировал ход модернизации объекта.

В настоящее время подрядная организация ТОО "Запад партнерс" выполняет срезку старого изношенного асфальта методом фрезерования. Рабочим также предстоит заменить деформационные швы и полностью обновить дорожное полотно. Сейчас вовсю идут подготовительные работы на участках установки швов, далее начнётся заливка бетона, а финальным штрихом станет нанесение новой дорожной разметки.

Замакима города обратил особое внимание на качество и сроки выполнения работ, поручив подрядчику сдать объект строго вовремя.

Согласно утвержденному графику, ремонтные работы на мосту планируют полностью завершить 19 июня, после чего объект будет снова открыт для движения автотранспорта.

В городском акимате отметили, что обновление полотна и замена швов позволят заметно улучшить техническое состояние моста и повысить безопасность дорожного движения на этом участке.

Напомним, мост закрыли 13 июня. Маршруты №4, №7, №7У, №16, №17, №49 и №53 будут осуществлять перевозку пассажиров только до закрытого участка с обеих сторон моста.