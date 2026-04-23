17-18 апреля 2026 года прошел турнир по настольному теннису "Кубок Акима". На своей Instagram-странице участница соревнований Эльмира Ильясова опубликовала видеообращение к Облспорту.

- Согласно Положению о турнире по настольному теннису в ЗКО "Кубок Акима", был нарушен пункт 7 указанного Положения, регламентирующий порядок награждения участников. Нарушение выразилось в следующем: мужчинам-призёрам за 1, 2 и 3 места были вручены медали, дипломы и кубки, тогда как женщинам-призёрам были вручены только медали и дипломы, без вручения кубков, предусмотренных положением. Данные действия могут противоречить статье 14 Конституции Республики Казахстан, закрепляющей принцип равенства всех перед законом и запрет дискриминации по каким-либо основаниям, а также Закону "О физической культуре и спорте", - написала под постом Эльмира Ильясова.

Спортсменка попросила рассмотреть обращение как официальное и дать ответ по существу вопроса. Также она попросила восстановить справедливость и обеспечить вручение кубков женщинам-призёрам в торжественной обстановке.

После этого с Эльмирой Ильясовой связались из Облспорта ЗКО.