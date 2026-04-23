Подозреваемый возместил всю сумму по время следствия, но это не освободило его от ответственности.

В области Абай завершено расследование крупного хищения в рамках госпроекта "Агробизнес". Глава крестьянского хозяйства получил льготные миллионы на развитие животноводства, но вместо покупки скота потратил их на личные нужды. В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали подробности.

Проект "Агробизнес" должен был стать опорой для фермеров, предоставляя дешевые кредиты на закупку скота. Однако для хозяйства "Ыкыбай" государственные деньги стали личным капиталом его руководителя.

- Используя поддельные документы, руководитель крестьянского хозяйства "Ыкыбай" получил два крупных кредита на общую сумму более 250 млн тенге для приобретения крупного рогатого скота. Однако кредитные средства направлены не на развитие животноводства, а потрачены на личные цели. Объекты и скот, указанные в документах как залог, фактически не приобретались, - пояснили в АФМ.

Ущерб государству составил 211 миллионов тенге. Подозреваемый полностью возместил всю сумму в бюджет еще на стадии следствия. Тем не менее избежать скамьи подсудимых ему не удастся.

Уголовное дело уже направлено в суд. Сейчас фермер находится под подпиской о невыезде. В ведомстве напоминают: подобные махинации не только бьют по казне, но и лишают добросовестных аграриев возможности развивать бизнес, подрывая доверие ко всей системе господдержки.