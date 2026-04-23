Нарушения при строительстве выявили еще в августе 2024 года.

Как рассказал руководитель управления ГАСК ЗКО Алибек Антазиев, судебные разбирательства по поводу незаконного строительства здания по улице Досмухамедова, 33 начались еще в августе 2024 году. На тот момент уже было возведено несколько этажей. Завершить демонтаж четырех уровней планируют в течение месяца. В текущем году также ведутся разбирательства еще по трем многоквартирным жилым домам.

- У этого объекта отсутствует проектно-сметная документация, нет авторского и технического надзора, не соблюдены пожарные разрывы. В ходе разбирательств застройщик пытался переоформить участок на третьих лиц, но суд отменил договор купли-продажи. К сожалению, это большая проблема: есть застройщики, которые, не имея никаких разрешительных документов, начинают строить и надеются на "авось". Но эти времена прошли - любая незаконная стройка будет остановлена, - подчеркнул Антазиев.

Руководитель ведомства добавил, что после завершения сноса застройщик имеет право получить все необходимые документы и начать строительство заново на своем земельном участке.

Окончательное решение о демонтаже было вынесено в январе 2026 года, после чего застройщик добровольно нанял подрядчиков и приступил к сносу здания. Стоит отметить, что работы продолжались даже во время судебных тяжб, так как ГАСК без соответствующего судебного решения не имеет полномочий запретить строительство.

Сейчас в области работают две мониторинговые группы, которые ежедневно совершают объезды. В их распоряжении есть дроны, позволяющие осмотреть любую строительную площадку города с воздуха.

По словам руководителя отдела ГАСК Магжана Муратова, чаще всего основной проблемой является неполный пакет разрешительных документов. За 2025 год было выдано семь предписаний на добровольный снос незаконно возведенных объектов. Владельцы строений по адресам: ул. Есенжанова, 36, с/т "Коктем", 134, а также здания на углу улиц Тауелсыздык и Наурыз уже добровольно демонтировали объекты. Среди них были как жилые дома, так и коммерческая недвижимость. Позже владельцы получили необходимые документы, и некоторые из них уже начали стройку заново.

Также Алибек Антазиев сообщил, что для контроля за строительной сферой в ЗКО был создан Telegram-бот "Құрылыс бақылау". Жители могут присылать туда фотографии нарушений и сообщать о подозрительных стройплощадках. ГАСК, в свою очередь, будет брать такие обращения в разработку.

Напомним, что из-за этого временно перекрыли участок дороги по улице Ескалиева: от дома №167 до перекрёстка с улицей Досмухамедова (в районе дома №122).