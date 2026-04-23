В Дании в четверг произошло лобовое столкновение двух пригородных поездов, в результате которого пострадали не менее 17 человек. Четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщили экстренные службы, сообщает Mgorod News со ссылкой на Reuters.

По данным полиции, инцидент произошёл к северу от Копенгагена на железнодорожной линии между городами Хиллерёд и Кагеруп.

Представитель спасательных служб подтвердил, что речь идёт о столкновении двух пригородных составов. По его словам, среди пассажиров есть пострадавшие, однако все были эвакуированы, и никто не оказался заблокирован внутри вагонов.

К месту происшествия были направлены значительные силы экстренных служб. Пострадавших доставили в больницы на машинах скорой помощи и вертолётах, сообщили пожарные.