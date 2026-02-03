Министерство внутренних дел Республики Казахстан обратилось к гражданам с важным напоминанием: государство защищает личную жизнь и безопасность каждого человека, и незаконное преследование считается уголовным преступлением. Об этом сообщает Polisia.kz.
Под сталкингом понимаются повторные звонки, сообщения, слежка в социальных сетях и иные навязчивые попытки установить контакт с человеком вопреки его желанию.
С 16 июля 2025 года в Уголовный кодекс введена новая статья 115-1, по которой за такие нарушения предусмотрена уголовная ответственность. За преследование без насилия виновному грозит штраф до 200 месячных расчетных показателей, общественные работы до 200 часов или арест до 50 суток.
В МВД подчеркнули, что ответ «нет» другого человека должен соблюдаться безусловно, а нарушение личных границ — это не просто неприятность, а преступление.
— Если вы или ваши близкие столкнулись с преследованием, наблюдением или систематическим домогательством, не оставайтесь в стороне — незамедлительно обращайтесь по номеру «102» или в органы полиции, — говорится в обращении.