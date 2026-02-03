Соответствующая статья 115‑1 была введена в Уголовный кодекс РК и вступила в силу 16 июля 2025 года.

Министерство внутренних дел Республики Казахстан обратилось к гражданам с важным напоминанием: государство защищает личную жизнь и безопасность каждого человека, и незаконное преследование считается уголовным преступлением. Об этом сообщает Polisia.kz.

Под сталкингом понимаются повторные звонки, сообщения, слежка в социальных сетях и иные навязчивые попытки установить контакт с человеком вопреки его желанию.

С 16 июля 2025 года в Уголовный кодекс введена новая статья 115-1, по которой за такие нарушения предусмотрена уголовная ответственность. За преследование без насилия виновному грозит штраф до 200 месячных расчетных показателей, общественные работы до 200 часов или арест до 50 суток.

В МВД подчеркнули, что ответ «нет» другого человека должен соблюдаться безусловно, а нарушение личных границ — это не просто неприятность, а преступление.