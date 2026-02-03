Казахстан на мировой арене будут представлять 36 спортсменов.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года и станут XXV по счёту зимними Играми. Основными городами-хозяевами станут Милан и Кортина-д’Ампеццо, при этом соревнования пройдут также и в других регионах страны.

Церемония открытия Олимпиады состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро», а церемония закрытия — в древнеримском амфитеатре Арена ди Верона.

По данным национального олимпийского комитета РК, на олимпиаде будет разыграно более 100 комплектов наград в 16 видах спорта, включая биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки, лыжное двоеборье, фристайл, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, ски-альпинизм, сноуборд, фигурное катание, хоккей с шайбой и шорт-трек. Ски-альпинизм дебютирует на Олимпийских играх. Участницами соревнований станут 93 страны.

Нашу страну на предстоящей Олимпиаде представят 36 спортсменов. Атлеты поборются за награды в десяти видах спорта. Как оказалось, спортсмены из ЗКО не смогут принять участие в зимней Олимпиаде. Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта. Атлеты из нашей области не вошли в состав национальной сборной. Уроженец ЗКО Абзал Ажгалиев вошел в состав спортсменов национальной сборной, однако будет выступать в составе сборной из Астаны.