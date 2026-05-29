Ярмарки будут проходить с 9.00 до 13.00.

Жителей и гостей Уральска приглашают за покупками. Местные власти определили локации и время проведения очередных сельскохозяйственных ярмарок.

Торговля развернется в предстоящие выходные с 09:00 до 13:00 по следующим адресам:

30 мая (суббота) - по улице Ихсанова;

31 мая (воскресенье) - в поселке Зачаганск, на площадке перед ТД "Жангир хан" (ул. Жангир хана, 52Б).

Важное предупреждение: В связи с высокой температурой воздуха в эти дни вводится строгий запрет на продажу мясной продукции. Купить мясо, птицу, рыбу и изделия из них на ярмарке будет нельзя в целях безопасности потребителей.

К участию в ярмарках приглашаются местные предприниматели и сельхозтоваропроизводители города и области.