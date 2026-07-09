Ливни, град и сильная жара ожидаются на западе Казахстана 10 июля

Завтра, 10 июля, в Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют дожди, грозы, а ночью временами сильные ливни, град и шквал. Днем столбики термометров поднимутся до +35...+38 °C, на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью ожидается +19...+21 °C, днем пройдут грозы, град и шквал при температуре +34...+36 °C.

В Атырауской области ночью в большинстве районов ожидаются дожди, грозы и град, днем осадки пройдут на востоке региона. Температура воздуха составит +35...+38 °C, на западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ночью ожидается небольшой дождь с грозой и температура +20...+22 °C, днем установится сильная жара +35...+37 °C.

В Мангистауской области ночью пройдут дожди с грозами, днем возможен град. Ночью и утром на юго-западе региона вероятен туман, в центре и на севере области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. В Актау ночью и утром прогнозируются дожди с грозами при температуре +23...+25 °C, днем воздух прогреется до +33...+35 °C.

В Актюбинской области ожидаются дожди, местами сильные, с грозами, градом и шквалами. В регионе сохраняется дневная жара до +35...+38 °C, а на юге и востоке области - высокая пожарная опасность. В Актобе ночью будет +21...+23 °C, днем временами возможны грозы, град и шквальный ветер при температуре воздуха +30...+32 °C.