Молния убила 24-летнего мужчину во время прогулки

В Сингапуре во время прогулки на каяках и сапбордах погиб 24-летний внештатный инструктор по морским видам спорта Михаил Бенямин, передает МойГород со ссылкой на Mothership.

Трагедия произошла у пляжа Пасир-Рис. В тот день молодой человек отдыхал в парке вместе с семьей и друзьями. После пикника компания вышла в море на пяти каяках и сапбордах. Перед началом прогулки Михаил, сотрудничавший с компаниями Outdoor Adventures и Kokomo Beach Club, провел для участников обязательный инструктаж по технике безопасности.

На воде вместе с ним находились еще семь человек в возрасте от 13 до 54 лет. Когда группа возвращалась к берегу, в нее, предположительно, ударила молния.

По данным полиции, сообщение о происшествии поступило около 16:50. Михаила в бессознательном состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Еще семь человек получили травмы. Пятерых госпитализировали в городскую больницу Сенгканг, двоих — в женскую и детскую больницу.

Как рассказал операционный директор Outdoor Adventures Бервин Тан, согласно правилам безопасности участники должны немедленно возвращаться на берег при объявлении грозового предупреждения. Вместе с тем очевидцы утверждают, что незадолго до происшествия небо оставалось ясным, сирены не включались, а дождь начался уже после удара молнии.