Султан Жумадилда — первый ребёнок в семье, родился на 32-й неделе беременности и сразу попал в реанимацию. Врачи говорили, что у него нет шансов на жизнь. У мальчика спастическая диплегия (двигательные нарушения верхних или нижних конечностей — прим. автора). В год и три месяца он получил инвалидность. Сейчас Султану 11 лет и он не может ходить.

— Мы прошли всевозможные реабилитации, массажи и лечения, но всё это даёт временный эффект. 29 мая мы были на приёме у турецких врачей в Актобе, во время консультации предложили сделать операцию. До этого никто из врачей этого ни предлагал, но у нас появился шанс встать на ноги, — говорит мама Султана.

Мальчик окончил третий класс, он учится на дому. Живёт семья в посёлке Акжайк в съёмном доме. У Султана есть два младших брата. Отец мальчика работает в Атырау, а мать занимается домом и детьми, ведь старшему сыну нужен постоянный уход.

Семья заключила договор с фондом, который помогает со сбором средств на операцию, также обращались в мечети, к партийцам, бизнесменам и ко всем не равнодушным людям. Пятого июля Султан улетел в Стамбул осуществить долгожданную мечту. Но чтобы оплатить операцию и закрыть сбор полностью, семье не хватает 1 300 000 тенге.

— У нас взяли анализы, седьмого июля сделали операцию. Потихоньку отходим от наркоза, сегодня чувствуем себя получше. Хотя всё так же на обезболивающих препаратах. Теперь у нас есть десять дней, чтобы закрыть сбор и оплатить работу врачей. Сбор будет продолжаться, пока мы не выпишемся, врачи будут наблюдать за состоянием сына после операции. Вдруг пойдут осложнения, понадобятся какие-то лекарства или потребуется повторное вмешательство, — говорит Айкенже Жумадилдаева.

Семья просит неравнодушных людей помочь им закрыть сбор. По словам мамы мальчика, если сумма сбора будет больше, то разницу они передадут следующему ребёнку.

Все, кто желает помочь семье со сбором, могут перечислить средства на счёт Kaspi Bank 4400 4302 5695 6001, он привязан к номеру 8 (702) 790-61-18 (Айкенже Ж.).