В Уральске участились факты мошенничества, когда преступники звонят на стационарные телефоны и просят отдать деньги за «спасение» родных. Об этом сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции ЗКО Нурлан Бисенов.

С 17 июня зарегистрировано девять подобных фактов. Ущерб составил 10,8 миллионов тенге.

— Мошенники звонят на городские номера телефонов пожилым людям и говорят, что их родственники (дети, внуки) попали в ДТП или оказались виновниками аварии. Для того, чтобы решить сложившуюся ситуацию, пенсионерам предлагают перевести деньги. Преступники представлялись сотрудниками прокуратуры или полиции. Примечательно, что в разговоре они уточняют, есть ли у них сотовый телефон. Если да, то звонят и на мобильный, не давая возможности стариками связаться с родными. Деньги у пожилых людей забирают через курьера или таксиста, — рассказал Бисенов.

Страж порядка отметил, что отличительная черта мошенников — не владение казахским языком. Пострадавшим звонили из стран ближнего зарубежья.

— Сейчас мы установили личности курьера и таксиста. По ним решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности. Возможно, они сами стали жертвами мошенников. Следствие покажет. По многим фактам есть видеозаписи, — пояснил Бисенов.

Правоохранитель попросил горожан быть бдительнее и не вестись на уловки мошенников. А также не принимать участие в перевозке или доставке каких-либо вещей.

— По такой схеме мошенники работали лет десять назад, — отметил он. — Но общая статистика по мошенничеству идёт на спад. На сегодня зарегистрировано 410 фактов мошенничества и больше половину из них раскрыли. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 685 фактов.

К слову, пострадавшие 1938, 1940, 1946 годов рождения. Из них восемь женщин и один мужчина.