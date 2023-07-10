Светофоры в районе остановки «Революция» и на пересечении улиц Абая и Айтиева не работают. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что это связано с отключением электричества.

Начальник городских сетей Сергей Доля пояснил, что произошло аварийное отключение.

— Светофоры мы не обслуживаем, он они запитаны от наших подстанций. Кабельные линии выходят из строя из-за высокой температуры. Сейчас мы включим свет и светофоры должны заработать, — сказал специалист.

Напомним, что в области объявлено штормовое предупреждение в связи с повышением температуры до 42 градусов. В регионе сохраняется риск возникновения природных пожаров.