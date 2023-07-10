Степная трава загорелась у села Айтиево Теректинского района. Огонь охватил две хозяйственные постройки, несколько человек пришлось эвакуировать. Власти сообщают, что угроза возгораний всё ещё остается. В регионе бушуют ветер и зной.

В село Айтиево прибыл аким ЗКО Нариман Турегалиев.

— Не знаю, откуда произошёл пожар, но, к счастью, мы успели. Все силы и средства мы направили сюда. Одновременно сразу четыре посёлка были под угрозой: Новопавловка, Социализм, Пойма и Айтиево. Локализовали пожар здесь, локализован пожар вблизи села Социализм, опасности нет. Но из-за сильного ветра угрозы мы пока не снимаем. Удалось локализовать пожар вблизи села Пойма, не доходя где-то пяти километров, в районе крестьянского хозяйства. Сейчас мы находимся здесь (село Айтиево Теректинского района — прим. автора), так как здесь пожар подошёл вплотную к населённому пункту, — рассказал Нариман Турегалиев.

По словам акима, сейчас для тушения возгораний задействовали всю технику коммунальных служб и даже подключились частные организации. Как только стало известно о пожаре, электричество и газ в населённом пункте сразу отключили.

Сейчас, по словам главы региона, силы пожаротушения находятся в сёлах Новопавловка, Пойма, Социализм и Айтиево.

— Я сам находился здесь. Земля огорожена, потому что её отдали в частные руки и пожарные не могли подъехать. Я сейчас сказал акиму, он ответил, что примет решение, — рассказал житель села Айтиево Гадылбек Бекешев, у которого сгорел сарай и сеновал с 30 рулонами сена.

Между тем в ЗКО всё ещё наблюдается порывистый ветер, не снижается температура воздуха, которая прямо сейчас показывает +40 градусов.