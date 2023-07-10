Дерево упало на пассажирский автобус в Уральске

Инцидент произошёл на улице Сарайшык, возле здания №45. На пассажирский автобус упало дерево.

В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что вызов поступил в 13:45 десятого июля. Прибывшие на место спасатели спили и убрали упавшее дерево.

В департаменте полиции региона уточнили, что автобус курсировал по маршруту №2. Падение дерева произошло во время остановки. Никто не пострадал.

Отметим, что в Уральске действует штормовое предупреждение из-за жары и сильного ветра. Его порывы достигают 18 метров в секунду.

Фото: Медет Медресов