О возгорании сухой травы в редакцию стали сообщать сельчане. Жители Айтиево рассказали, что возле посёлка горит степная трава, а позже стало известно, что огонь подошёл к домам и даже уничтожил несколько хозяйственных построек.

— Реально страшно, ветер жуткий. Запаха гари и дыма не ощущается, потому что ветер уносит. Увидели, что горят заборы и хозпостройки на окраине села. Приехали пожарные машины, мы сами тоже стали таскать воду вёдрами, копать землю вокруг села, чтобы огонь дальше не распространился, — рассказал житель села Айтиево.

В ДЧС ЗКО сегодня, 10 июля, в 14:40 собрали журналистов на брифинг. Заместитель начальника ведомства Рашид Блялов рассказал, что о возгорании вблизи села Айтиево стало известно ближе к обеду. Там горит сухая трава, загорелись две хозяйственные постройки. Проводится частичная эвакуация людей в безопасное место, однако точное количество не уточнил, как и площадь пожара.

Департамент запросил в МЧС вертолёты МИ-8 для тушения пожаров в ЗКО и сейчас ждут ответа. Помимо Теректинского, сухая трава горит в Казталовском и Бокейординском районах. На место пожара в Теректинском районе выехало руководство области.

По словам Блялова, на 14:00 десятого июля, пожарные выезжали на 30 возгораний сухой травы, 12 уже потушены. На других ещё ведётся тушение.

Отметим, что в панике и жители станции Пойма и села Аксуат Теректинского района. До них дошла информация, что пожар приближается к их сёлам и якобы горят шпалы на железной дороге. Но пока в ДЧС информацию никак не комментируют.