Выбросилась из окна, избегая изнасилования: полиция Алматы не прекращала дело
В середине мая жительница Алматы сообщила, что её избила компания неизвестных девушек. Позже они заперли потерпевшую в съёмной квартире и требовали выплатить 100 тысяч тенге, иначе грозились отдать в сексуальное рабство. Избегая изнасилования, девушка выбросилась из окна. Она получила перелом позвоночника, руки, пальцев на ногах, обоих пяток.
В полиции тогда сообщили, что дело ведётся. Ход расследования находится на контроле руководства.
Восьмого июля правозащитница Динара Тансари опубликовала видео, на котором неизвестная избивает лежащую на полу девушку. За этим молча наблюдают другие, за кадром слышен детский голос. Тансари написала, что пострадавшая, выпрыгнувшая из окна, узнала своих обидчиц на этом видео.
— Полиция отправила дело в архив, якобы потому что потерпевшая отказалась от претензий. Вот так вовлекают в секс-рабство молодых девочек из аулов. Сначала их избивают, запугивают, потом насилуют, снимают на видео и угрожают позором. Из страха быть опозоренной и снова избитой и униженной, девочки делают всё, что от них требуют. Потом масса таких девочек оказываются на панели, — написала правозащитница.
В пресс-службе департамента полиции Алматы заявили, что информация о прекращении уголовного дела не соответствует действительности.
— Расследование продолжается по двум статьям УК: 105 «Доведение до самоубийства» и 194 «Вымогательство». Следствием установлены все участники и свидетели происшествия. Определено основное подозреваемое лицо. Проводятся необходимые следственные действия, при строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности, — говорится в сообщении.
Относительно видео в полиции отметили, что избиение произошло в декабре 2022 года в Шымкенте. Однако по данному факту в полицию обращений не было. Правоохранители ищут потерпевшую.
Пользователям сети удалось опознать агрессора. Девушка, по непроверенным данным, профессионально занимается элитным видом спорта. Свои профили в социальных сетях она уже удалила.
