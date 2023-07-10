Переезд Андрея Пронина был внезапным: в чате медиков-релокантов он увидел объявление о вакансии врача-инфекциониста в Уральске. Молодой доктор с супругой направились в Казахстан, а на родине у них остались родители и квартира, которую семья теперь сдаёт в аренду.

По словам мужчины, работа в стационаре практически ничем не отличается от прежней на родине.

— Меня очень тепло встретили в Уральске. Замечательный коллектив, который помогает во всём. Это нужно отметить, не везде такие добрые люди. Сейчас у меня сложность только в одном — незнание языка, а обучение даётся тяжело. Супруга работает логопедом, у неё такая же проблема. Но это не мешает лечить людей. За восемь месяцев работы сталкивался и со сложными случаями. Например, дети с менингитами, с весны 2023 отмечается новый рост заболеваемости корью. На работе очень понравилось чёткое распределение обязанностей между медсёстрами и врачами, — поделился Андрей Пронин.

Из отличий доктор видит, что в больницах ЗКО представлен не полный список препаратов, которые при этом продаются в аптеках и были в наличии в московских клиниках. Также в России протоколы лечения имеют рекомендательный характер, а в Казахстане более структурировано.

Врач отмечает, что в ЗКО получает бесценный опыт, так как в регионе преобладают другие инфекции.

— Не могу сказать, что сальмонеллёз преобладает летом среди всех случаев кишечных инфекций, просто летом сальмонеллёза ощутимо больше, чем в зимнее время. Наверное, это связано с питанием, в рационе домашняя молочная продукция и мясо. А случаев шигеллёза (острая кишечная инфекция — прим. автора) много зимой. Обратил на это внимание на контрасте с центральной Россией, где сальмонеллёз встречается круглогодично с примерно одинаковой частотой, а шигеллёз круглый год редок и его заметно меньше, чем сальмонеллёза. Встречается описторхоз (заболевание, вызываемое паразитическими плоскими червями — прим. автора). Связано с употреблением речной рыбы, — поделился врач.

В Уральске мужчина снимает двухкомнатную квартиру и уже облюбовал парк культуры и отдыха Уральска.

— Наверное, это одно из таких понравившихся мне мест. Там я занимаюсь пробежкой. Чувства противоречивые. В Уральске сохранилось очень много старинной архитектуры. Но город не очень ухоженный. Я был в Астане, Алматы, Талдыкоргане. Но не остался в Алматы, потому что там достаточно высокая стоимость аренды жилья и невысокая зарплата, — рассказал молодой врач.

Андрей признаётся, что переезд для него был тяжёлым. Друзья у него в Уральске не появились, только знакомые по интересам.

— Тяжело выйти из привычной зоны комфорта. Я и сам не особо общительный. Это другие люди, город, страна. Зарплата такая же, как в российских регионах, включая Подмосковье. Ассортимент магазинов позволяет питаться так же, как и раньше, — пояснил он. — Привыкаю немного к другой жизни. Хорошо, что в Уральске короткие расстояния, добираться до работы легко. Но местные жители менее пунктуальные. А так меня всё устраивает, — делится врач.

Андрей рассматривает вариант остаться жить в Уральске, но приобретать жильё пока не торопиться. Не исключает и вариант возвращения на родину. Но при условии, что там настанет мирное время.

К слову, по данным управления здравоохранения ЗКО, c 21 сентября 2022 года пятеро релокантов трудоустроили в подведомственные медицинские организации области. Один из них уволился.