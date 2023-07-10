В министерстве здравоохранения рассказали о строительстве медицинских объектов в Западно-Казахстанской области в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», чья реализация ведется в ответ на исполнение поручений Главы государства.

Согласно национальному проекту, запланировано строительство 655 медицинских объектов в течение ближайших двух лет, что позволит улучшить доступность медицинской помощи для сельских жителей. В текущем 2023 году выделены средства на строительство 99 таких объектов.

Основной целью строительства данных медицинских объектов является обеспечение около 1 миллиона жителей сельской местности первичной медико-санитарной помощью, а также повышение доступности профилактических осмотров, скринингов, раннего выявления заболеваний и своевременного оказания медицинской помощи для предотвращения осложнений.

На данный момент уже начаты строительно-монтажные работы на 12 медицинских объектах в Западно-Казахстанской области. Среди этих объектов - врачебные амбулатории в селах Аралтал, Бурлинского района, Асан, Байтерекского района, Бостандыкского района, Казталовского района, а также фельдшерско-акушерские пункты в селах Барбастау, Теректинского района, Джаксыбай, Жанибекского района, Караозен, Казталовского района, Кызылоба, Жангалинского района, Муратсай, Бокейординского района, Уленты, Сырымского района, Камысты, Жанибекского района и новенького района Байтерек.

Министерство здравоохранения Казахстана гарантирует, что выполнение этих проектов позволит значительно улучшить условия предоставления медицинской помощи в сельских районах и повысить качество жизни местного населения.