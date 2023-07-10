Спасатели предупредили казахстанцев о сильной жаре
В пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что органы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности. Это связано с прогнозируемыми жарой и дождями.
— В предстоящие дни восточные, северо-восточные и юго-восточные регионы страны будут находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов. Ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром. Сильные дожди прогнозирую 8 июля на северо-востоке и востоке, 8-9 июля — на юго-востоке, — информировали спасатели.
Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием Северо-Западного антициклона. Весь период на западе, 9-10 июля — на северо-западе, 10 июля — в центре Казахстана ожидается очень сильная жара до +43 градусов.
Ранее медики говорили, что в жару надо принимать меры предосторожности:
пить достаточное количество воды;
ограничить время нахождения на солнце и носить лёгкую, защищающую одежду;
надевать лёгкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки;
на улице обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками;
избегать физических нагрузок;
установить вентилятор или кондиционер в помещении;
питаться лёгкими блюдами, употреблять больше фруктов и овощей;
избегать употребления алкоголя и кофе;
в течении дня рекомендуется по возможности принять прохладный душ.
Врачи рекомендуют обращаться за медицинской помощью, если появятся серьёзные симптомы.