Пятого июля в Instagram-паблике опубликовали видео, на котором плачущий подросток говорит о сложностях проживания в детском доме. Стало известно, что ребёнок находится в детской деревне семейного типа «Шанырак».

Позже исполняющая обязанности директора учреждения Тамара Есентурова записала на видео того самого подростка. Он рассказал, что распространившийся ролик был снят в феврале в центре адаптации для несовершеннолетних. Тогда он был в стрессе, поэтому плакал. Также подросток заявил, что съёма велась без его ведома.

Уполномоченная по правам детей Динара Закиева на своей странице в Facebook сообщила, что побывала в самом учреждении, провела анонимный опрос среди детей и изучила записи с видеокамер.

— Были установлены следующие нарушения: рукоприкладство со стороны двоих воспитателей, дети большую часть времени в кухонном помещении проводили сами, конфликты между некоторыми воспитанниками, нахождение чужого взрослого в доме, сохранность записей с видеокамер и другие нарушения. Передана информация заместителю акима области и будет направлена в прокуратуру. В целом, дети были открыты к разговору, рассказали мне кем хотят стать в будущем, поделились своими переживаниями. Записали мой номер, чтобы переписываться, — написала она.

В детском доме скоро назначат нового директора, увеличат количество камер и подключат их к управлению образования для постоянного контроля.

Напомним, это не первый скандал в «Шаныраке». В конце февраля правозащитница Дина Тансари сообщила, что на телефон доверия обратился воспитанник детского дома. 16-летний подросток пожаловался на побои. Директор учреждения называла обвинения ложными. Первого марта её отстранили от занимаемой должности на время следствия.

Сейчас в​ шести жилых домах деревни проживают более 50 детей в​ возрасте​ от трёх до 18 лет.